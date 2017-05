Lange file op A50 door ongeluk

VALBURG - Een ongeval zorgde dinsdagochtend voor een fikse vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord stond rond 7.45 uur zo'n 12 kilometer file.

Automobilisten die daarin vast kwamen te staan, moesten volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) rekening houden met meer dan een half uur vertraging.

Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Rond 8.45 uur staat er nog een korte file.

De situatie rond 7.45 uur. Bron: TomTom