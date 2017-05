Duitse en Nederlandse kinderen leren elkaars taal

BREDEVOORT - Duitse en Nederlandse leerlingen uit de grensstreek komen vandaag bij elkaar in Bredevoort voor de Dag van de buurtaal. Doel daarvan is om elkaars taal beter te leren spreken.

In totaal gaat het om ruim 120 leerlingen van vier Achterhoekse en vier Duitse scholen. Volgens Melanie Vinkenvleugel, docente Duits bij het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten, Dinxperlo en Winterswijk, moeten de kinderen vandaag verplicht elkaars taal spreken.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Melanie Vinkenvleugel:

Spannend maar ook leuk

'De kinderen vinden het erg spannend. Maar als het ijs eenmaal is gebroken, vinden ze het ook wel heel erg leuk. Het maakt de taal ook minder stoffig, want dat is wat leerlingen vaak vinden. Duits? Laat ze maar Nederlands leren, wordt er nog weleens geroepen.'

Vinkenvleugel zegt dat behoorlijk kortzichtig te vinden. 'Duitsland is de taal waar wij zaken meedoen, want Duitsland is een belangrijke handelspartner. En Duitsers willen graag zaken met Nederlanders doen, omdat wij zo goed Duits kunnen', benadrukt ze.