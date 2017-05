De politie is steeds meer een heer in het verkeer

ARNHEM - De politie in Gelderland maakt minder brokken in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van de politie Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) van 2012 tot en met 2015. Cijfers over 2016 ontbreken nog.

Omroep Gelderland vroeg cijfers op na een achtervolging op de A1 tussen Apeldoorn en Markelo op 22 april. Die eindigde met het klemrijden van een gestolen auto op de snelweg tussen Lochem en Markelo en waarbij een politiewagen werd beschadigd.

In 2015 waren er in Gelderland 633 aanrijdingen met politiewagens, zogenoemde cascoschades, dat waren er in 2012 1026. Een daling van 38 procent.

Het betreft hier met name schade doordat politiewagens tegen obstakels, een geparkeerde auto van de tegenpartij rijden, botsen op voorliggers en aanrijdingen waarna de voorruit moet worden vervangen van de dienstwagen. Dit is 46 procent van alle schademeldingen.

'Bij opleiding aandacht voor aanrijdingen'

'De uitvoering van de politietaak vergt dat soms met deze voertuigen meer risico genomen moet worden. Dit verhoogt de kans op schade', meldt politiewoordvoerder Nanda Redder. 'Tijdens de rijopleiding van de politie wordt ingezet op het voorkomen van schade en letsel.'

Gemiddeld over 2012 tot en met 2015 waren 437 opvallende en onopvallende politiewagens van de politie Oost-Nederland bij aanrijdingen betrokken.

De politie heeft ook een overzicht van schade toegebracht aan andere weggebruikers, de zogenoemde gevallen van WA (wettelijke aansprakelijkheid). Denk dan bijvoorbeeld aan geen voorrang verlenen en beoordelingsfouten in het verkeer.

De WA-meldingen in Gelderland tussen 2012 en 2016 vertonen een licht stijgende trend. In 2012 ging het om 163 WA-meldingen. Een jaar later waren het er nog maar 136, maar sindsdien stijgen ze weer: 143 (2014) en 149 (2015).

Letsel

Tijdens surveillances en achtervolgingen in Oost-Nederland vielen in 2014 zes gewonden, waarbij het in de helft van de gevallen om burgers ging. Hun letsel was gering, zegt de politie. Een jaar later vielen acht gewonden. Vijf van hen waren burgers. Vier burgers hadden volgens de politierapportage gering letsel, de vijfde had volgens de rapportage 'gemiddeld' letsel.