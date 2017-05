Vitesse krijgt melding van misbruikzaak

ARNHEM - Bij Vitesse heeft zich een jongen gemeld die in het verleden slachtoffer is geworden van een misbruikzaak. Hij speelt of speelde niet bij de club, maar wil graag in contact komen met Renald Majoor die in 1996 als 12-jarige pupil werd aangerand door zijn elftalleider van de C1.

Vitesse gaat de twee met elkaar in contact brengen, want de jongen wil zijn verhaal doen bij Majoor. De vader van het slachtoffer kaartte de zaak aan, zo zegt Vitesse-directeur Joost de Wit tegen persbureau ANP. 'Het is onze intentie om de problematiek bespreekbaar te maken', aldus De Wit. De eredivisieclub wil zo de stilte doorbreken rond aanrandingen en verkrachtingen in het voetbal. Aangerand en nacht lang vastgehouden Zaterdag schreef de Volkskrant over seksueel misbruik van jeugdspelers van PSV en Vitesse, onder wie Majoor. Die werd destijds aangerand en ook een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider. Majoor liep er twintig jaar mee rond en kwam er pas mee naar buiten na de publiciteit rond het misbruikschandaal in Groot-Brittannië, waar vermoedelijk meer dan duizend jeugdspelers het slachtoffer van waren. Zie ook: Misbruikte Vitesse-speler: 'Het verdriet en de pijn zijn blijvend'