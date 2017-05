Dronken man draait door en gooit met hete koffie

NIJMEGEN - Een dronken man heeft maandagavond bij een zorginstelling aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen een beker hete koffie in het gezicht van een personeelslid gegooid.

De politie kreeg een melding dat de man aan het doordraaien was bij Iriszorg. Agenten zagen ter plaatse dat hij niet alleen met koffie had gegooid, maar ook enkele auto's had bekrast en vernield.

De man, 57 jaar, kon worden aangehouden. Er zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan. De zaak wordt verder onderzocht.