Misbruikte Vitesse-speler: 'Het verdriet en de pijn zijn blijvend'

ARNHEM - Renald Majoor heeft maandagavond zijn verhaal gedaan in RTL Late Night. Hij werd in 1996, op 12-jarige leeftijd, aangerand door een elftalleider van Vitesse.

De elftalleider, die inmiddels is overleden, verrichte in zijn eigen huis seksuele handelingen bij Majoor. 'Ik was twaalf en in die tijd alleen maar met voetbal bezig. Ik woonde in Barneveld. De leider vroeg me of ik een keer bij hem wilde slapen, omdat hij dichter bij de club woonde. Omdat een jongen uit een ander team dat ook wel eens deed, vond ik dat prima.'

Toen die andere jongen een keer weg was, sloeg de elftalleider toe. Hij werd veroordeeld voor zijn daden en door Vitesse ontslagen. 'De club heeft goed gehandeld', aldus Majoor. 'Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar dat neemt het verdriet en de pijn niet weg.'

Majoor speelde destijds in de C1 van Vitesse in een team met onder meer Nicky Hofs, Stijn Schaars, Sander Duits en Michael Jansen. 'We hadden een goed elftal en met Edward Sturing een geweldige trainer. Het kon niet op.'

'Je loopt er steeds mee rond'

De Volkskrant bracht het verhaal van de voetballer afgelopen weekeinde naar buiten. 'Ik heb er twintig jaar mee gezeten. Je loopt er steeds mee rond.' Omdat in Engeland ook enkele oud-spelers vertelden over misbruik, besloot Majoor ook zelf naar buiten te treden. De kans is vrij groot dat hij volgend seizoen een rol binnen Vitesse gaat vervullen. 'Daar praten we over. De liefde voor Vitesse is niet weg.'

Zie ook: Vitesse onderzoekt nieuwe misbruikzaak