Geen hoop meer voor behoud tuindorpwijk De Mars in Zutphen

ZUTPHEN - De overgebleven huisjes van tuindorpwijk De Mars zullen toch gesloopt worden. Een voorstel van Stadspartij Zutphen-Warnsveld om de bijzondere huisjes bij het industrieterrein te behouden, haalde het niet in de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad stemde maandagavond tegen de motie.

De Stadspartij noemt de huisjes 'uniek in Nederland'. Ze zijn gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ooit stonden er 200, maar een deel is al in de jaren 70 gesloopt.

Volgens de partij zijn er nog maar een paar van dit soort wijkjes in Nederland. Een deel van de wijk is dus al weg, in de overgebleven huisjes zit de stichting 'Het Dagelijks Bestaan'. Die vangt jongeren op die nergens anders terecht kunnen en bijvoorbeeld bij reguliere jeugdzorginstanties vastlopen.

Omdat de grond al is verkocht aan een projectontwikkelaar, moet de stichting eind juli weg zijn. Een andere plek heeft Het Dagelijks Bestaan nog niet gevonden. De Stadspartij had gehoopt met het voorstel tot behoud van het wijkje twee vliegen in één klap te slaan.

Ongeloofwaardig

Eerder zei wethouder Bosch al dat er allerlei afspraken met de woningbouwvereniging - de eigenaar van de huizen - en de aannemer liggen. Bovendien zijn verschillende bewoners - enkele Turkse gezinnen - al verhuisd na uitspraak van de rechter. Het zou de gemeente ongeloofwaardig maken als de huizen nu toch zouden blijven staan. Daarnaast kost het opknappen van de oude arbeiderswoningen miljoenen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde maandagavond tegen de motie. De SP steunde het voorstel van de Stadspartij wel.