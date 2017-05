15-jarig meisje vermist in Oosterbeek

Foto: Archief

OOSTERBEEK - In Oosterbeek wordt sinds maandavond een 15-jarig meisje vermist. De politie schakelde Burgernet in, maar het meisje is nog niet terecht.

Ze heeft steil haar en heeft een donkere bril. Ook draagt ze een bomberjack, Nike-schoenen en een donkerblauwe broek. Het meisje wordt vermist vanaf de Utrechtseweg.