Drilkooi in Doesburg: 'Wij willen hier geen mensonterend martelwerktuig terug!'

Hier moet de drilkooi komen - Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - In Doesburg is commotie ontstaan over de mogelijke terugkeer van een drilkooi in de Koepoortstraat. Een drilkooi is een 17e-eeuws martelwerktuig. Inwoners die toen iets op hun kerfstok of een losse moraal hadden, werden er als straf in tentoongesteld en rondgedraaid. Een handtekeningenactie moet de terugkeer van een replica van de kooi tegenhouden.

'Het is een mensonterend ding,' zegt Jo-Anne Troost, De Doesburgse is een van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. 'Ik wil niet tegen zo'n martelwerktuig aankijken. Het is niet meer van deze tijd.' In Doesburg is naast het stadhuis nog altijd de grote ronde steen te zien waarop de drilkooi ooit heeft gestaan. Het leek een andere groep Doesburgers een mooi idee om er weer zo'n kooi terug te plaatsen. Ze willen de replica feestelijk tijdens de Hanzefeesten onthullen. De nieuwe kooi kost 8000 euro. Een bedrag dat grotendeels door sponsors bijeengebracht moet worden. Geschiedsvervalsing 'Die nieuwe kooi is ook nog eens geschiedsvervalsing,' aldus Troost. 'Hij lijkt niet eens op de originele kooi. Dat mocht niet van de gemeentelijke commissie die naar de plannen heeft gekeken. En dat allemaal om maar zoveel mogelijk toeristen te trekken. We willen hier geen Anton Pieck, geen openluchtmuseum!' Jaren geleden is de komst van de kooi al eens tegengehouden. Er was toen geen draagvlak voor in het college van B&W. De tegenstanders vonden het toen niet respectvol naar vrouwen toe. Het waren juist de vrouwen die tentoongesteld werden als ze veroordeeld waren vanwege een losse moraal. 'Voorstanders van de kooi zeggen nu dat er ook mannen ingezeten hebben, maar dat is pertinent niet waar.' Troost zwaait als bewijs met een boekje waarin de geschiedenis van de Doesburgse drilkooi beschreven is. 'Zes vrouwen hebben erin gezeten, geen enkele man.' Vergunning voor dakkapel De tegenstanders hebben inmiddels bij de gemeente een officieel bezwaar ingediend tegen terugkeer van de kooi. Ze willen dat de gemeenteraad zich over de kwestie buigt. 'Ze proberen de komst van de kooi erdoor te duwen met een vergunning waarmee je ook de bouw van een dakkapel aanvraagt. Je kan daar heel moeilijk iets tegen doen,' aldus Troost. Ze hoopt dat veel handtekeningen het tij toch nog kan keren.