VIDEO: Medewerker uitzendbureau bij keel gepakt

BARNEVELD - Op Facebook is een filmpje verschenen dat vermoedelijk is gemaakt bij uitzendbureau Covebo in Barneveld. Op de video is te zien dat een Spaanse medewerker bij het uitzendbureau door een andere medewerker bij de keel wordt gepakt en tegen de muur wordt gedrukt.

De Spaanse medewerker zou door het rode licht zijn gereden. 'Ik ben heel boos. Je rijdt door het rode licht. Je bent gek!' zegt de andere medewerker. Het filmpje is op Facebook inmiddels meer dan 300.000 keer bekeken en duizenden keren gedeeld, onder meer door een grote groep Poolse mensen. De video staat ook op Dumpert.

De medewerker is niet gesteld op de fysieke benadering. 'Dit doe je niet,' zegt hij in het Engels. Waarop degene die hem bij de keel pakt zegt: 'Ik kan dit doen. Kan jij door rood rijden?'

Poolse verklaring

Covebo is een uitzendbureau dat onder meer gebruikmaakt van Oost-Europeanen, onder wie Polen. Als reactie op de commotie na het filmpje is er een verklaring op de Facebookpagina gezet.

Daarin staat onder meer (vertaald uit het Pools):

'We willen aangeven dat er hiervoor al veel incidenten zijn voorgevallen met schade in korte tijd. Er is ook al een aantal keer een waarschuwing gegeven. Nu was er weer onveilig gedrag op de weg gemeld. Dit was voor onze collega de druppel. Fysiek geweld keuren we niet goed, we betreuren het dan ook erg dat dit is gebeurd. Medewerkers zijn bij ons erg belangrijk, de zorg voor hen heeft onze eerste prioriteit. We zijn met alle betrokken personen in gesprek gegaan.'

Volgens Covebo werken alle betrokkenen nog bij het bedrijf, ook degene die het filmpje maakte. Wie er heeft gefilmd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer het filmpje is gemaakt.