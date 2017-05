Gijzelnemer Frans S. voorgeleid en Arnhem krijgt schoonmaakbeurt. Dit is het nieuws van dinsdag 9 mei

ARNHEM - Frans S. wordt voorgeleid, in Arnhem krijgt de binnenstad een schoonmaakbeurt en in de Achterhoek worden hoogspanningsmasten geplaatst. Dit wordt het nieuws op dinsdag 9 mei.

Frans S.

De 57-jarige Arnhemmer die verdacht wordt van het gijzelen van vier mensen in de wijk Klarendal, wordt vandaag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie verdenkt Frans S. van gijzeling en het ontnemen van de vrijheid van meerdere personen en wil dat de man langer vast blijft zitten. De Arnhemmer gijzelde vier handhavers van de gemeente. Bij de gijzeling werd een deel van de wijk Klarendal afgesloten en trad de politie met groot materieel op.

Hoogspanning

De Achterhoek is de laatste maanden drastisch veranderd qua aangezicht. Tientallen hoogspanningsmasten vullen het beeld. De laatste (nieuwe) masten worden deze week geplaatst. Aan het einde van de week staan alle masten op hun plek. De aanleg van die kabels is een technisch hoogstandje die niemand in de Achterhoek ontgaat.

Schoonmaakactie

Bewoners en ondernemers van de binnenstad in Arnhem slaan met de gemeente de handen ineen voor een grote schoonmaakactie van de binnenstad. De schoonmaakactie wordt vanochtend afgetrapt, onder anderen met wethouder Ine van Burgsteden erbij. Daarna moeten er nog de hele maand schoonmaakacties van bewoners en ondernemers volgen.