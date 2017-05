Dean Koolhof: de trainer wilde dat ik bij De Graafschap bleef

Dean Koolhof (rechts in het midden) zat veel op de bank

DOETINCHEM - Dean Koolhof heeft zelf besloten te vertrekken bij De Graafschap. Hij kon een verlaagde aanbieding tekenen, maar ging er niet op in.

De 22-jarige aanvaller, die in 2013 doorstroomde vanuit de jeugdopleiding van De Graafschap, gaat de komende weken op zoek naar een nieuwe club. 'Er is belangstelling vanuit de eredivisie en ook van clubs in de Jupiler League. Ik heb al wat gesprekken gehad, maar nog niets is concreet.'

Verlaagde aanbieding

Koolhof vertrekt dus bij De Graafschap. De clubleiding wilde de technisch vaardige speler geen verbeterde aanbieding doen. 'Ik heb een gesprek gehad waarin ze aangaven dat ze mij een aanbod wilden doen. Die heb ik ook gekregen en daar is goed over nagedacht. Dat was een verlaagde aanbieding. Ik heb toen aangegeven dat ik eerst met Henk de Jong (trainer De Graafschap red.) wilde praten en die zei dat hij mij er volgend seizoen graag bij wilde houden.'

Plezier weg

Toch had Koolhof geen goed gevoel meer. 'Dit seizoen is niet gelopen zoals ik hoopte. Ik heb natuurlijk niet de minuten gekregen die ik zou willen. Dan verlies je ook het plezier in het spelletje. Dat gevoel heeft ook de trainer bij mij niet helemaal weg kunnen nemen en daarom heb ik zelf gekozen om te vertrekken.'

Nieuw systeem

In het teleurstellende seizoen van De Graafschap, waarin de Achterhoekers naast de play-offs grepen, werd Koolhof naar eigen zeggen slachtoffer van een nieuw tactisch systeem. 'De trainer ging met vijf verdedigers spelen en toen was er een plek minder over. Ik ben toen veel minder gaan spelen.'