Dit is de aangepaste poster voor het SGP-debat over de islam

OLDEBROEK - De SGP-jongeren hebben hun poster voor een evenement in Oldebroek aangepast. Op de poster staat nu een moskee in plaats van een ontstoken bom.

Dat gebeurde na veel kritiek op de bomposter. Boven de bom stond de tekst 'Is de islam een bedreiging voor Nederland?' De poster was bedoeld voor een discussiebijeenkomst met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in Oldebroek.

Foto: SGP-jongeren Elburg/Oldebroek

Een bestuurslid van de SGP-jongeren noemde de poster eerder een 'lichte communicatiefout.' Volgens hem was het niet de bedoeling om te provoceren. 'Wij hebben de bom niet aan de islam willen liëren.'

