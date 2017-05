Uitputting wordt moederzwaan in Wijchen fataal

WIJCHEN - Droevig nieuws uit Wijchen. De moederzwaan is maandagmiddag overleden. Ze had afgelopen weekeinde nog vier jongen gekregen, waarvan er eentje verdronk.

Bart Janssen, beter bekend als de Wijchense zwanenfluisteraar, vertelde op Radio Gelderland dat de moeder is overleden aan ernstige uitputting. Eerder op maandag werd de zwaan nog meegenomen door medewerkers van de Dierenambulance, maar de hulp mocht niet meer baten.

'Haar man, de vader van de jongen, is een paar weken geleden gestorven. Daar had ze het te moeilijk mee. Eerlijk gezegd ben ik blij dat ze dood is. Misschien maar beter want nu is ze weer bij haar eeuwige liefde. Ze had het zo zwaar en zwanen zijn trouwe beesten. Ze had anders nog jaren naar het mannetje gezocht.'

Rest de vraag hoe het nu verder moet de jongen. Dat is op dit moment nog niet bekend. Janssen heeft vertrouwen in een goede oplossing. 'Een groot compliment wil ik maken richting de Dierenambulance. Die hebben echt kundig gehandeld.'

