Slachtoffer antisemitische actie: 'Ik ben verlamd, boos en ook verdrietig'

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Fatiha Chass Eddine, bewoonster van een flat aan de Germanenlaan in Apeldoorn, ontdekte vrijdag een davidster op de deur van haar kelderbox. Naast het symbool was het woord 'hoer' op de muur geschilderd. Chass Eddine is van Joodse afkomst. De flat is alleen toegankelijk voor bewoners.

'Ik ben verlamd, maar ook verdrietig, boos. Ik kan het gevoel niet eens omschrijven,' zegt Fatiha Chass Eddine, De Marokkaanse die het jodendom aanhangt zit er maandag thuis verslagen bij. Het weekend heeft ze elders doorgebracht. Bang om alleen thuis te zijn. Afhankelijk van anderen 'Ik durf niet eens alleen in mijn flatje te slapen. Vrijdag heeft mijn zoon Jacob bij mij gelogeerd en het weekend ben ik naar Gouda en Den Haag gegaan. Gisteren heeft een vriend bij mij gelogeerd. Vanavond komt mijn zoon en woensdag weer een vriendin. Ik ben afhankelijk van anderen en dat vind ik heel moeilijk.' Fatiha heeft geen idee waarom ze het slachtoffer is geworden van de antisemitische daad. Een daad gepleegd op 5 mei, Bevrijdingsdag nog wel. Maandag is de graffiti weggehaald. De bewoonster sprak de eigenaar van de flat, woningcorporatie De Goede Woning, aan over de graffiti. Maar pas nadat een medebewoner ook klaagde, werd de schildering weggehaald. Waar zijn we mee bezig? Fathia kan er niet over uit. 'In Nederland, in 2017, waar zijn wij mee bezig? Als jij niet vrij kan zijn in je eigen land als homo, jood of christen... Dat je niet normaal op straat kan lopen... Ik vind dat triest en heb er geen woorden voor.' Maandagmiddag meldde de politie zich bij het slachtoffer. Er is met haar afgesproken dat ze dinsdag verder praten. De politie is inmiddels begonnen met het onderzoek.