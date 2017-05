Ex-burgemeester Renkum waarnemer in Losser

LOSSER - Ex-burgemeester Jean Paul Gebben van Renkum heeft een nieuwe baan. Hij is maandag beëdigd als waarnemend burgemeester in het Overijsselse Losser.

De 52-jarige VVD'er stapte april vorig jaar op in Renkum. Een stapavondje op de Arnhemse Korenmarkt was hem fataal geworden. Hij was dronken, juist op een avond dat hij oproepdienst had.

Gebben zei in januari tegen Binnenlands Bestuur dat hij graag weer ergens als burgemeester aan de slag zou willen. 'Ik heb mijn lesje geleerd', zei hij.

De Gelderse oud-gedeputeerde Annelies van der Kolk (64) is maandag beëdigd als waarnemend burgemeester in Twenterand, eveneens in Overijssel.

