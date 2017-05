OM in hoger beroep in zaak Joël Alfarez

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van Joël Alfarez. Alfarez werd op oudejaarsdag 2015 doodgestoken in Zutphen.

Er zijn twee verdachten in de zaak. De rechter veroordeelde Abdi H. tot tien jaar cel, Jamal A. werd door de rechter ontslagen van rechtsvervolging wegens noodweer.

Straf gelijk aan eis

Het OM is in beide zaken in hoger beroep gegaan. In het geval van Abdi H. is dat opvallend, omdat hij conform de eis van justitie werd veroordeeld. Waarom het Openbaar Ministerie toch in hoger beroep gaat, kon een woordvoerder maandagavond niet zeggen.

Volgens RTV Oost gaat ook de advocaat van Abdi H. in hoger beroep. Alfarez, afkomstig uit Deventer, werd tijdens een vechtpartij op een parkeerplaats in Zutphen neergestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

