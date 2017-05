Lees ik het goed? Gaat het vannacht vriezen? Ja!

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is slim om plantjes die slecht tegen vorst kunnen weer naar binnen te slepen of ze in te pakken. Vannacht gaat het op meerdere plekken in Gelderland vriezen. Vorst aan de grond in mei is bijzonder, maar niet uniek.

In 2006 was er zelfs vorst in de nacht van 2 op 3 juni, weten de weerkundigen van MeteoGroup uit Wageningen. Ook in 2008 (nacht van 23 op 24 juni) en 2013 (nacht van 25 op 26 juni) kwam het kwik in de min. Goed nieuws is er ook: er komt na vannacht een einde aan de koude nachten. De weersverwachtingen geven voor de komende weken nachttemperaturen van boven de tien graden aan. Ook overdag wordt het een stuk aangenamer. Komend weekeinde wordt het zo'n twintig graden.