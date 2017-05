Mishandelde mannen wachten vergeefs op politie

ZUTPHEN - Twee broers van 21 hebben afgelopen weekend vergeefs op de politie gewacht nadat ze waren mishandeld in Zutphen.

De mishandeling was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De broers liepen onder meer een gebroken neus, kneuzingen aan de kaak en jukbeen en een hersenschudding op. Ze belden wel met de politie, maar daar ging iets mis.

'Na de melding hoorden wij dat er niemand meer was', zegt een woordvoerder van de politie. 'Toen zijn de agenten weer omgekeerd, want dan is de spoedmelding voor ons weg. We hadden wel contact met ze op moeten nemen.'

Melding komt niet door

Niet lang daarna belden de jongens opnieuw, maar toen ging het weer mis. 'Die melding is niet goed doorgekomen,' beaamt de woordvoerder. Een derde poging slaagde wel. Inmiddels hebben de broers aangifte gedaan. 'Dit is natuurlijk heel vervelend. Het is zuur als je denkt dat er politie komt en die komt er niet', aldus de woordvoerder.

De politie doet onderzoek naar de mishandeling en zoekt getuigen.