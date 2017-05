Van oostblokflat tot hypermodern gebouw

APELDOORN - Na jaren van praten en plannen maken lijkt het echt te gaan lukken: de Lindenhove in Apeldoorn gaat de meest duurzame flat van Nederland worden. Als de plannen doorgaan wordt het pand voor ruim 8 miljoen euro gerenoveerd en het kost de huidige bewoners geen cent extra. 'Ik ben apetrots,' aldus Ton Baas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

De Lindenhove is een appartementencomplex zoals vele anderen: Gebouwd in de jaren 70. Mooie, ruime flats met veelal oudere bewoners. Van de buitenkant ziet het er volgens de bewoners uit als een oostblokflat en de energierekening is torenhoog. De gezamenlijke ruimtes aan de binnenkant zijn een aantal jaar geleden opgeknapt, maar renovatie van de buitenkant zou een paar miljoen kosten. Geld dat de vereniging van eigenaren niet zomaar kon ophoesten. Na een gesprek met de gemeente over de financiering kwam voorzitter van de VVE Ton Baas met een beter idee: verduurzamen.

Niks extra betalen

De kosten voor het verduurzamen zijn fors hoger, namelijk ruim 8 miljoen euro, maar door de enorme energiebesparing en besparing op de afschrijving hoeven de huidige bewoners niks extra te betalen. Baas: 'De bewoners krijgen dan ook nog een groter balkon en een mooiere flat.' Een fors deel van dat bedrag wordt ze geleend door de gemeente Apeldoorn. Die heeft een potje waar inwoners die hun huis verduurzamen gunstig geld kunnen lenen. Per flat is dat 20.000 euro, in totaal komt dat uit op zo'n 3,5 miljoen euro. De bewoners van het appartementencomplex worden vandaag en morgen geïnformeerd over de renovatie. Woensdagavond stemmen de leden van de VVE over voorlopige offerte. Als 75% van de aanwezigen instemt wordt de offerte definitief en kan de renovatie beginnen.

Aanvankelijk zou het gebouw energieneutraal worden en zouden er zonnepanelen op het dak komen. Dat bleek toch te duur. Met dit plan besparen de bewoners 75% van het gas.