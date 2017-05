Geen bezwaren tegen bouw ambachtelijke bierbrouwerij Groenlo, proefbrouwen kan beginnen

GROENLO - Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de bouw van een ambachtelijke bierbrouwerij in Groenlo. Volgens de gemeente Oost Gelre kan de vergunning voor de nieuwbouw nu snel verleend worden. De brouwerij gaat Het Brouwersnös heten en komt achter Villa Adriana, de voormalige directeurswoning van Grolsch.

Het idee voor de brouwerij is afkomstig van Grollenaren en oud Grolsch-medewerkers Jos Oostendorp, Andries de Groen en Frans de Groen. Ze hebben de villa gekocht en houden inmiddels kantoor in het pand aan de Eibergseweg.

In de villa komt straks onder andere een proeverij. Jos Oostendorp is blij dat er geen bezwaren zijn ingediend. 'Dat is heel fijn. We hebben ook vaak overleg gehad met omwonenden, dat scheelt wel denk ik. '

Snel beginnen

Oostendorp hoopt dat er snel begonnen kan worden met de bouw van de bierbrouwerij. 'Er moeten nog enkele formele stappen gezet worden, maar het schiet al op.'

De sloop van de oude panden die nu achter de villa staan, laat nog even op zich wachten. 'We hebben de sloopvergunning al wel, maar we kunnen niet slopen tot de vleermuizen weg zijn. ' Oostendorp hoopt dat ze in juli kunnen beginnen met het afbreken van die gebouwen. 'En gelukkig staat de sloop de nieuwbouw niet in de weg.'

Proefbrouwen

Over een week of drie starten ze in ieder geval met het proefbrouwen in de villa. Op kleine schaal, in een pan van vijftig liter.

Een naam voor het nieuwe bier is nog niet bekend. De bedoeling is dat de brouwerij in 2018 open gaat.

