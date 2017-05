'Gijzelnemer had diepe wrok tegen de overheid'

ARNHEM - De 57-jarige Arnhemmer die verdacht wordt van het gijzelen van vier mensen in de wijk Klarendal koesterde een diepe wrok tegen de overheid. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

De man wordt dinsdag voorgeleid. Het OM verdenkt hem van gijzeling en het ontnemen van de vrijheid van meerdere personen en wil dat de man langer vast blijft zitten.

De Arnhemmer gijzelde vier handhavers van de gemeente. Twee van hen werden na korte tijd vrijgelaten om een brief over te dragen. Wat in die brief stond, is nog niet bekendgemaakt. Bij de gijzeling werd een deel van de wijk Klarendal afgesloten en trad de politie met groot materieel op. De man zei dat hij een bomvest om had. Dat bleek later nep te zijn. Wel had de man messen bij zich. Hij moest zich bij zijn aanhouding uitkleden om te kijken of hij geen explosieven of wapens bij zich had.

Justitie zegt dat naast de wrok nog niet precies duidelijk is wat het motief was van de 57-jarige Frans S.

