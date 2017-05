De dikste beuk van Nederland is niet meer

DOESBURG - Er is weinig meer over van de dikste beuk van Nederland. De boom op de algemene begraafplaats van Doesburg, met een omtrek van ruim 8,20 meter, is maandag omgezaagd.

De Fagus sylvatica, waarschijnlijk geplant tijdens de aanleg van de begraafplaats in 1829, is ziek. De kenmerkende rode beuk kwam de laatste jaren zeer slecht in het blad. De stam en de wortels waren ernstig aangetast door de reuzenzwam en de platte tonderzwam.

Foto: Verweij Compactkraanverhuur

Jan Willem Verweij mocht maandag het klusje klaren. Hij was er een halve dag mee bezig.

'Het was alleen even spannend hoe zwaar-ie zou zijn', zegt Verweij. 'Je moet natuurlijk bovenaan beginnen. De eerste 1,5 meter bleek al 3 ton te wegen, dus we hebben dat in twee stukken gezaagd.'

De boom ging in stukken van 1200 kilo naar beneden. 'We hebben acht keer gezaagd; zo'n 10 ton hout bij elkaar.' Er worden onder meer bankjes van gemaakt. Alleen het onderste deel staat er nog, daar komt een sculptuur op te staan.

Foto: Verweij Compactkraanverhuur

