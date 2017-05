Poolse generaal Sosabowski geëerd met tulp

Foto: Tomasz Majka

DRIEL - De Poolse generaal-majoor Stanislaw Sosabowski is maandag in Driel op een bijzondere manier geëerd. Een tulp die naar hem is vernoemd, is officieel gedoopt.

8 mei is de geboortedag van Sosabowski. Hij voerde de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan die tijdens Operatie Market Garden op 21 september 1944 bij Driel werden gedropt. De brigade moest de in het nauw gebrachte Britten in Oosterbeek en Arnhem ondersteunen, maar de ongeveer 1000 Poolse para's konden het tij niet keren. De Britten schoven hen de schuld in de schoenen voor het mislukken van de Slag om Arnhem. Eerherstel voor Polen Pas in 2005 kregen de Polen eerherstel en werd de eenheid onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Sosabowski kreeg in 2006 postuum de Bronzen Leeuw, een dapperheidsonderscheiding. Driel eert ieder jaar 'zijn' Polen bij het speciale Polenmonument. De tulp is maandag gedoopt bij het naastgelegen Sosawbowski Memorial op het Polenplein. Dat gebeurde in het bijzijn van onder anderen een familielid van Sosabowksi, burgemeester Toon van Asseldonk en Arno Baltussen van stichting Driel-Polen. De tulp is gekweekt op verzoek van de Poolse ambassade in Den Haag.