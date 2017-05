De Graafschap maakt schoon schip in selectie

DOETINCHEM - De selectie van De Graafschap gaat flink op de schop. De Doetinchemse club verlengt een groot aantal contracten niet. Zo moeten Nathaniel Will, Jan Lammers en ook Dean Koolhof de club verlaten.

Veel contracten bij De Graafschap lopen af en de clubleiding kiest er voor de meeste niet te verlengen. Meest opvallend is waarschijnlijk dat middenvelder en aanvoerder Bryan Smeets geen nieuw contract krijgt. Anderzijds heeft Smeets ook aangegeven dat hij in de eredivisie wil spelen.

Ook Koolhof weg

Ook Nathaniel Will, tot voor kort altijd basisspeler, moet uitkijken naar een nieuwe club. Daarnaast kreeg ook Dean Koolhof uit Duiven slecht nieuws. De aanvallende middenvelder zat vooral onder trainer Henk de Jong bijna altijd op de bank.

Gevoel

Ook Jan Lammers heeft te horen gekregen dat hij moet vertrekken bij de Achterhoekers. 'Het is jammer dat het zo ineens afgelopen is. Maar ik kreeg het gevoel al wel de laatste tijd. Dat heeft me dus niet in de steek gelaten', zegt de verdediger uit Zevenaar.

Verder heeft De Graafschap besloten om ook de contracten van Lion Kaak, Tim Linthorst, Luis Pedro en Erik Quekel niet te verlegen. Bovendien krijgen ook de Jasper Heusinkveld en Eric Verstappen geen nieuw voorstel.

Diemers kan blijven

Marc Diemers kan wel blijven. De clubleiding gaat de middenvelder binnenkort waarschijnlijk een voorstel doen. Spits en topscorer Piotr Parzyszek kiest er zelf voor De Graafschap te verlaten. Voor de Pool is veel belangstelling.