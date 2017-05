Vrijspraak na blunder; OM in hoger beroep

Foto: Wikipedia

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een 31-jarige man die werd verdacht van betrokkenheid bij een brand in het asielzoekerscentrum in Winterswijk.

De brand vond plaats op 17 januari van dit jaar, maar het Openbaar Ministerie had zich in de tenlastelegging vergist en meldde 'omstreeks 17 januari 2016'. Omdat de pleegdatum niet klopt, besloot de rechtbank tot vrijspraak. 'Technisch gezien kunnen wij in hoger beroep en dat zullen we dan ook doen', vertelt een woordvoerder van het OM. 'En dan zorgen we dat de datum wel klopt.' Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zie ook: Brandweer redt persoon bij brand op azc