Soap rond saunacomplex bij natuur nadert ontknoping

WIJCHEN - De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept tegenstanders van het beoogde saunacomplex bij de Berendonck in Wijchen op om vandaag naar de zitting van de Raad van State te komen. De stichting hoopt dat de hoogste bestuursrechter van Nederland alsnog een streep zet door het omstreden plan.

Over de komst van de sauna wordt al jaren gesteggeld. Zo vrezen omwonenden en natuurorganisaties voor aantasting van de rust en de natuur in het recreatiegebied.

In juni vorig jaar gaf de gemeenteraad van Wijchen groen licht voor de bouw van het wellnesscentrum. Inmiddels zijn er al enkele hectaren bomen gekapt en is begonnen met de aanleg van de toegangsweg en nieuwe paden.

Toch heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie nog vertrouwen in een goede afloop. 'De strijd is nog niet verloren.' De Raad van State buigt zich vandaag over de beroepen van de natuurorganisaties.

Zie ook: Groen licht voor sauna Berendonck bij Wijchen