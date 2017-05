Trots op Gelderland uitzending 9 mei 2017

Foto: Omroep Gelderland Bronswerk Nijkerk. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Familiebedrijven, je vindt er veel van in onze provincie! Onlangs was in het nieuws dat in 2015 een kwart van de omzet van alle bedrijven in Nederland, exclusief de financiële bedrijven, van familiebedrijven kwam.

Wij bezoeken daarom deze week twee Gelderse familiebedrijven. Mol Fresh Food wordt gerund door de broers Anthony en René Mol. Ze zijn de 3e generatie van het bedrijf dat uien pelt en snijdt. Ook de resten van de uien worden sinds kort optimaal benut. Op een innovatieve manier maken ze ook daar eetbare producten van. Bronswerk in Nijkerk is al zo’n 35 jaar in handen van de familie Schaefer. Femke, dochter van directeur Herman Schaefer, is van plan om later samen met haar zus het bedrijf te runnen. Bij Bronswerk maken ze enorme warmtewisselaars om mee te koelen of te verwarmen. Deze worden gebruikt bij grote industriële processen, bijvoorbeeld bij olieraffinaderijen en energiecentrales. En bedrijf met veel technische kennis in huis.