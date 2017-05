Achterhoeks Kokindje bestaat 50 jaar

ULFT - Het populaire Achterhoekse dropje, het Kokindje, bestaat maandag 50 jaar. Ter ere van het jubileum brengt het bedrijf Katja in 's-Heerenberg een speciaal snoepje op de markt.

'Door een productiefout, een droogfout, is het product niet hard geworden', zegt directeur Thomas Fassin van Katja over het ontstaan van het bekende dropje.

'Toen hebben we het verkocht en dat werd uiteindelijk het grootste dropje van Nederland.' Over de naam van het nieuwe snoepgoed hoefde men niet lang te denken.

Net over de grens

'Je had toen een zekere Ko die bij ons werkte en die heeft wat snoepjes mee naar huis genomen. Die heeft hij aan zijn kindjes gegeven en die waren laaiend enthousiast. Daar komt die naam vandaan.' 50 jaar na dato is het kleine zwarte dropje niet weg te denken uit de schappen in de supermarkt.

Hoewel Katja een Achterhoeks bedrijf is, worden de Kokindjes niet in ’s-Heerenberg geproduceerd. 'Kokindjes worden toevallig net over de grens gemaakt in Emmerich', aldus Fassin. Zijn oom realiseerde jaren geleden een vestiging in de Duitse stad. 'In ’s-Heerenberg worden zure matjes en andere producten gemaakt.'