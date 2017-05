Bouwbedrijf schrikt zich rot van ongeluk met meisje (7)

Foto: Archief Omroep Gelderland

HEDEL - Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouwmaterialen in Hedel waaronder vrijdagavond een spelend meisje terechtkwam, is zich rot geschrokken van het ongeluk. Dat laat LT Architecten BV in Vlijmen weten aan Omroep Gelderland.

Projectvoorbereider Mattie van den Thillart van LT Architecten zegt: 'Zwaar k... dat dit met dat meisje gebeurd is'. Er wordt zeker nog gekeken naar de veiligheid bij de bouwplaats, zegt hij. Ook wil hij contact leggen met de familie van het slachtoffertje, dat beide bovenbenen brak en nog steeds in het ziekenhuis ligt. Pas vandaag gehoord van ongeluk Van den Thillart zegt pas maandagmorgen door de leverancier van de bouwmaterialen op de hoogte te zijn gebracht van het ongeluk. Hij heeft niets gehoord van de gemeente Maasdriel, Hedel valt daaronder, of de politie. De 7-jarige April speelde vrijdagavond bij een partij blokken kalkzandsteen, waarna ze plotseling onder een stapel blokken terechtkwam. Op de plek waar het ongeval gebeurde worden seniorenwoningen gebouwd. Een woordvoerster van Maasdriel laat weten dat de gemeente 'geen standpunt heeft in deze zaak'. Wel heeft de gemeente Maasdriel inmiddels opdracht gegeven om de bouwplaats te inspecteren. Zie ook: Zwaargewond meisjes (7): familie boos

Spelend meisje komt onder bouwmaterialen terecht