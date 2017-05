Weer ongeluk met wielrenner

STROE - In Stroe is een wielrenner maandagmorgen ten val gekomen. Het slachtoffer moest volgens omstanders gereanimeerd worden.

Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden bevestigt dat het slachtoffer is geholpen, maar kan niet vertellen hoe de wielrenner eraan toe is.

Het is het vierde ongeluk met wielrenners in twee dagen. Zondag liepen twee wielrenners op de Posbank bij Rheden schaafwonden op na een aanrijding met een auto. De auto sloeg over de kop. De 21-jarige bestuurder uit Zevenaar bleef ongedeerd, maar werd meegenomen naar het bureau. Ook waren er valpartijen in Wehl en Nijkerk.

'Het wordt steeds drukker'

'Het wordt steeds drukker op de Posbank', zegt Peter Bosselaar. Bosselaar is voorzitter van toerfietsclub RETO uit Arnhem. 'Niet alleen zijn er de afgelopen jaren meer wielrenners bij gekomen, er rijden ook veel motoren en auto's overheen.'

Bij het ongeluk zondag op de Posbank waren geen renners van RETO betrokken. 'We waren er wel, nadat het was gebeurd kwamen een paar leden erlangs.'

'Ze spugen wel eens naar auto's'

Boswachter Jan Potkamp van Natuurmonumenten ziet de drukte over 'zijn' onder fietsers populaire heuvel met lede ogen aan. 'Soms gaan ze met 50 tegelijk eroverheen. Fietsers zijn dan lastig te passeren. Maak die groepen veel kleiner, maximaal een man of 5, 6.'

Wielrenners gedragen zich soms niet netjes, zegt Potkamp: 'Ik hoor wel eens dat wielrenners naar auto's spugen.'

Alles draait om discipline, zegt de RETO-voorzitter. 'We leiden renners op samen met toerfietsunie NTFU en als we op de weg zijn proberen we de groepen tot maximaal 15 man te beperken. Zijn groepen groter, dan proberen we ze te splitsen. Maar als we renners inhalen en die haken aan dan kunnen we niet zeggen dat ze dat niet mogen doen.'

RETO fietst onder meer georganiseerd op zondagmorgen. 'Dan gelden onze huisregels', benadrukt Bosselaar. 'We fietsen zo vaak mogelijk over fietspaden, maar soms kiezen we bewust voor de openbare weg, zodat we geen problemen krijgen met recreanten die veel langzamer zijn dan wij. Maar ik kan het gedrag van leden die er individueel op uit trekken natuurlijk niet beïnvloeden.'

Aantal ongelukken meer dan verdubbeld

Het aantal ongelukken met wielrenners neemt toe, wijst onderzoek door veiligheidNL uit. Het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis belandt, is tussen 2010 en 2014 meer dan verdubbeld. In 2014 belandden 5100 wielrenners na een ongeluk op de eerste hulp. In 2010 waren dit er nog 2000.

Vaak voorkomend letsel zijn gebroken sleutelbenen, ingeklapte longen en zelfs hersenschade. De medische kosten zijn niet mals, meldde 1Vandaag vorig jaar: het oplappen van een gevallen wielrenner kost gemiddeld bijna 3000 euro. Slachtoffers zijn vooral mannen van 40 jaar en ouder.

De Posbank is een populaire heuvel onder toerrijders. Vanuit Rheden is de klim ruim 2100 meter lang. De gemiddelde stijging is 3 procent. Vorig jaar was de Posbank decor voor de strijd om de eerste bergtrui tijdens de Giro d'Italia die in Gelderland begon. Arnhemmer Maarten Tjallingii, inmiddels gestopt, won de trui; hij was er maanden van tevoren mee bezig geweest.

