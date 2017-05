Straatrover met mes berooft man van portemonnee

Archieffoto

NIJMEGEN - Een 25-jarige Nijmegenaar is in de nacht van zondag op maandag beroofd in zijn woonplaats. Een nog onbekende man bedreigde hem met een steekwapen en ging ervandoor met zijn portemonnee.

Het slachtoffer was rond 0.30 uur in de binnenstad. Op de Molenstraat werd hij belaagd door de straatrover. Agenten hebben na de melding nog tevergeefs naar de dader gezocht. Het zou gaan om een blanke man van een jaar of 30. Hij is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een slank postuur. De man droeg onder meer een blauwe jas met een wit shirt eronder en sprak gebrekkig Engels.