SGP-poster met bom 'lichte communicatiefout'

OLDEBROEK - De SGP gaat een poster voor een discussiebijeenkomst op 23 juni in Oldebroek over de islam aanpassen.

Boven de tekst 'Is de islam een bedreiging voor Nederland?' staat naast een dialoogvenster een bom met een ontstoken lont. Op sociale media ontstond daarover ophef. De fractievoorzitter van de PvdA in Oldebroek liet weten dat hij de uitnodiging 'resoluut' afslaat wegens de 'gele ster sfeer'.

De poster is ontworpen door het landelijk bureau van de SGP-jongeren. Bestuurslid communicatie Dirk van Horssen spreekt van een 'lichte communicatiefout'. 'Het was niet de bedoeling om te provoceren. We hebben de bom niet aan de islam willen liëren. Dat zou discriminatie van bevolkingsgroepen zijn en dat is iets waar we niet achterstaan.'

Maandagavond komt er een nieuwe poster, zegt Van Horssen.

