Spelersvakbond VVCS wil protocol voor seksueel misbruik

HOOFDDORP - De spelersvakbond VVCS neemt de zaken van seksueel misbruik bij betaald voetbalclubs uitermate serieus.

Afgelopen weekend kwamen enkele gevallen daarvan naar buiten, onder meer met voormalig Vitesse-talent Renald Majoor, die in 1996 op 12-jarige leeftijd werd aangerand door een jeugdleider.

De VVCS wil in het belang van de bescherming van jeugdspelers dat dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda komt bij betaald voetbalclubs. "We zijn aan het kijken hoe we dit kunnen aanpakken", verklaart voorzitter Danny Hesp, ex-speler van onder meer NEC en Ajax. "We willen zelf ook een protocol daarvoor ontwikkelen. Als er gevallen bij ons gemeld worden, willen we adequate hulp aan kunnen bieden."

"We gaan daarover ook in gesprek met de KNVB en het NOC/NSF, dat hier al mee bezig is naar aanleiding van gevallen in andere takken van sport. En ook met de clubs, bijvoorbeeld via de aanvoerders die het zowel intern als extern onder de aandacht kunnen brengen. En de clubs moeten zelf ook kijken hoe ze hiermee om willen gaan. Veel clubs hebben al een vertrouwenspersoon in dienst en je kunt ook denken aan screening van jeugdtrainers, begeleiders en vrijwilligers, wat bij veel clubs waarschijnlijk ook al gebeurt. Binnen kinderopvang werkt dat ook zo, misschien dat er een vergelijkbare procedure voor betaald voetbalclubs kan komen."

Zie ook:

Vitesse: misbruik jeugdspeler verschrikkelijk en traumatisch