GROESBEEK - Achilles'29 is vrijdag gedegradeerd, maar de club gaat nog wel flink in de slag met de KNVB.

Als de straf van drie punten in mindering van vrijdag het verschil had gemaakt voor wel- of niet degraderen, dan had Achilles het spoedappèl over de jurisdische procedure rondom de puntenaftrek zonder meer doorgezet. Dat acht de club nu dus zinloos.

Wel gaat Achilles dinsdag in gesprek met de KNVB. Dat stond al langer op de agenda. De club wil graag helderheid over de reden waarom er voor dit seizoen geen proflicentie is verstrekt door de voetbalbond, terwijl Achilles van mening was dat er voldaan was aan alle voorwaarden om die licentie te verkrijgen.

De club wil alsnog de status van profclub erkend krijgen, omdat er dan een overgangsperiode van twee jaar is na de degradatie. Als dat niet lukt, zou onder meer Jong Achilles moeten verdwijnen uit de voetbalpiramide en verliest de Regionale Jeugd Opleiding van de club de betaald voetbal-status.

Het gesprek met de KNVB zal plaatsvinden in Groesbeek.