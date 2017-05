Voetballer Sander Duits stopt ermee

PUTTEN - Voetballer Sander Duits zet een punt achter zijn carrière.

De 33-jarige middenvelder uit Putten degradeerde zondag met Go Ahead Eagles uit de eredivisie. Niet alleen de degradatie, maar ook chronische knieproblemen zijn de reden van zijn besluit om te stoppen.

Duits speelde in de jeugd van Vitesse, maar brak door bij De Graafschap. Met die club degradeerde hij ook twee keer, maar promoveerde hij ook in 2004. Via Omniworld en RKC kwam hij bij Go Ahead terecht, waar de linkspoot aanvoerder was.