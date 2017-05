Heren 'bier' uit Aalten gepromoveerd naar derde divisie

AALTEN - Bier maakt plaats voor sportdrank in Aalten. De volleyballers van Bovo 2 promoveerden dit weekend naar de derde divisie. Het was de derde promotie in vier jaar tijd van het vriendenteam.

Bovo 2 begon vier jaar geleden als Bovo 4, 'Heren bier' zoals trainer/coach Hans te Lindert het uitlegt. 'We speelden twintig jaar geleden in het eerste en we zijn jaren later voor de lol weer gaan volleyballen.'

Bijnaam

De bijnaam heren bier - afgeleid van vier - was vanwege het plezier na afloop van de wedstrijden snel geboren. Maar na drie succesvolle promoties, alleen vorig jaar liep het team de stap omhoog mis, wordt het tijd om de term 'bier' in te ruilen.

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Te Lindert:

CSI Bovo

Te Lindert wil daar nog niet aan, want bijnamen brengen de Aaltense volleyballers geluk. 'Toen we begonnen hebben we onze missie een naam gegeven. We noemden ons aanvankelijk CSI, Collectief, Sfeer en Inzet. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor succes', aldus de trainer/coach.

CSI is weer afgeleid van populaire tv-politieseries over het thema crime scene investigation.

Geheim

Het geheim van het succes van 'heren bier' is volgens Te Lindert de letter C. 'We zijn een collectief. We speelden de promotiewedstrijden afgelopen weekend tegen betere volleybalteams, maar wij waren gewoon een beter collectief.'