Auto's branden uit in Groesbeek en Ermelo

Foto: VIWa Media

GROESBEEK - In de nacht van zondag op maandag zijn in Groesbeek twee personenauto's uitgebrand. In Ermelo raakte ook een auto door brand verwoest.

De eerste brand was aan de Distelstraat en die brak rond 0.45 uur uit. Van de auto bleef weinig over. De brandweer moest twee uur later opnieuw in actie komen, dit keer aan de Marterstraat. Ook deze auto brandde volledig uit. Een wagen naast de brandende auto liep grote schade op. De politie houdt bij beide branden rekening met opzet. Ook brand in Ermelo Op camping De Loohof aan de Oude Nijkerkerweg in Ermelo brandde ook een auto uit. De brandweer was er snel, maar kon weinig meer doen. De oorzaak van deze brand is onbekend.