Vandalen trekken spoor van vernielingen door Doesburg

DOESBURG - In Doesburg is in de nacht van zaterdag op zondag een spoor van vernielingen achter gelaten. Er zijn ruiten vernield, schade aangericht in tuinen en ook bushokjes moesten het ontgelden. De politie zoekt getuigen, maar ook mensen die schade hebben opgelopen.

De politie Doesburg roept op Facebook getuigen op, om zich te melden. Uit de reacties valt op te maken dat verschillende bushokjes in Doesburg zijn vernield. Ook wordt melding gemaakt van een afgetrapte autospiegel, kapotte bloempot op straat en kapot gegooide bierflessen.