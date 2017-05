Laura Smulders wint wereldbeker BMX

ARNHEM - Laura Smulders heeft zondag ook de tweede wereldbeker BMX op de baan van Papendal gewonnen. De 23-jarige Nijmeegse klopte zondag in de finale de Colombiaanse Mariana Pajón en de Amerikaanse Lauren Reynolds.

Een dag eerder had Smulders op haar thuisbaan al haar overmacht getoond door alle races te winnen. Toen werd Judy Baauw derde.

Bij de mannen ging de zege op zondag naar de Franse wereldkampioen Joris Daudet. Hij bleef Tory Nyhaug en olympisch kampioen Connor Fields voor. Niek Kimman eindigde op de vierde plaats net naast het podium.

Er volgen nog twee wereldbekerwedstrijden in Zolder in België en twee in Santiago in Argentinië. Smulders en Daudet gaan aan de leiding in de klassementen.