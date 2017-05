Uitnodiging voor SGP-feest in Oldebroek valt verkeerd

Fragment van de uitnodiging. Bron: Facebook

ARNHEM - Een uitnodiging voor een SGP-feest met borrel en barbecue in Oldebroek valt bij sommige genodigden niet goed. 'Is de Islam een bedreiging voor Nederland', staat er op de uitnodiging, met daarbij een bom met ontstoken lont en dialoogvenster. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken.

'Ik sla bij deze resoluut af bij gele ster sfeer van deze poster. Heb nét 4 mei herdacht', schrijft fractievoorzitter Bert-Jan Dokter van de PvdA in Oldebroek. Ook in het Facebookevenement wordt gediscussieerd over de vraagstelling. 'Wat een ongelooflijk walgelijke poster. Net zo walgelijk als de uitnodiging van vorig jaar #hardleers. Vind dit echt stemmingmakerij.', schrijft Désirée Timmerman. De uitnodiging voor het SGP-feest. Bron: Facebookevenement van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. 'Bespaar u de moeite. Het antwoord is NEE. Schaam u diep voor deze tendentieuze retoriek. Heb u naaste lief', zegt Carine Dingemans. En Arthur Vermeulen uit Hengelo (Ov.) zegt: 'Vreselijk dit. Religieus extremisme en haatzaaien is een bedreiging. Vrijheid van godsdienst is een groot goed dat iedere gelovige met liefde zou moeten omarmen. Al was het maar uit lijfsbehoud.' Het SGP-feest wordt georganiseerd door de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. In februari zei Kees van der Staaij tegen de NOS dat hij de islam persoonlijk wel een bedreiging vindt. 'Volgens hem is het grote verschil tussen de islam en het christendom, dat zijn eigen religie oproept tot geweldloosheid en de islam tot geweld om andersdenkenden tot inkeer te brengen.' Zie: Van der Staaij (SGP): islam is wel bedreiging