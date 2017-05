Provinciale weg een maand dicht en vlaggen voor het Rode Kruis. Dit is het nieuws van maandag 8 mei

ARNHEM - De provinciale weg N346 tussen Zutphen en Lochem is vanaf vandaag enkele weken afgesloten voor het verkeer. Geldermalsen steekt de vlag uit voor het Rode Kruis. En in Nijmegen wordt vandaag een indrukwekkende tentoonstelling geopend over dienstweigeraars in de oorlog.

Indrukwekkende tentoonstelling in Nijmegen

In het Huis van Compassie in Nijmegen is vanaf vandaag een tentoonstelling te zien van foto's en brieven van dienstweigeraars en deserteurs uit de tijd van Hitler-Duitsland. Jonge mannen die - meestal in Polen en Wit-Rusland - het niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen om onschuldige burgers te doden. Deze principiële houding moesten zij met de dood bekopen. De tentoonstelling wordt vanavond geopend.

Vlag uit op Rode Kruisdag

Het is vandaag 8 mei, Internationale Rode Kruisdag. Reden voor de gemeente Geldermalsen en 200 andere gemeenten in Nederland om de Rode Kruis-vlag te hijsen. Het Nederlandse Rode Kruis viert dit jaar een jubileum. Op 19 juli is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse tak van de vereniging is opgericht. Om dit te vieren heeft de hulporganisatie gemeenten gevraagd om de Rode Kruis-vlag te hijsen op bijzondere data.

N346 bijna een maand dicht

De provinciale weg N346 tussen Zutphen en Lochem is vanaf maandag afgesloten. Het gaat om de hoofdrijbaan tussen de rotonde N346 (Lochemseweg)/N314 in Zutphen en de rotonde Zutphenseweg /Rondweg West in Lochem. De weg blijft afgesloten tot en met 1 juni.