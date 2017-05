Meisje gewond na vechtpartij met andere meisjes

Foto: ViWa Media

ARNHEM - Bij een vechtpartij in de Arnhemse wijk Immerloo is een meisje gewond geraakt. In eerste instantie zou er sprake van zijn dat een van de meisjes naar het ziekenhuis gebracht zou zijn, maar volgens een betrokkene klopt dat niet. Twee andere meisjes zijn aangehouden, meldt een fotograaf ter plaatse.

De vechtpartij tussen de meisjes brak aan het begin van de avond uit aan de kruising Biezenlaan met de Pijlkruidstraat in Arnhem. Volgens een betrokkene is één meisje bewusteloos geraakt en een ander meisje gewond aan haar gezicht. Verschillende agenten zijn aanwezig om te horen wat er is gebeurd. De aanleiding is op dit moment nog onduidelijk.