Matchwinner Taiwo Awoniyi: 'In het leven is alles mogelijk'

NIJMEGEN - Taiwo Awoniyi was de matchwinner bij NEC afgelopen zondag. De spits kopte de Nijmegenaren eigenhandig naar drie punten tegen AZ en dat zorgde voor opluchting bij spelers en fans.

'Ik kreeg er zelf ook een heel goed gevoel door, maar ik was ook blij voor het team. Want het was voor iedereen een belangrijke goal, we wonnen weer eens en dat was lang geleden.'

Voor de spits was de ontlading ook groot. Hij trok meteen zijn shirt uit, waarop de tekst stond: 'God is the greatest'. 'Ja, god is de beste in het leven. Voor alles wat er in mijn leven gebeurt geef ik hem de glorie. Of het nou goed of slecht gaat. Maar hij hielp mij en het team vandaag.'

'Het is mogelijk om in de competitie te blijven'

Ondanks zijn goal en de winst moet NEC hopen dat het de nacompetitie ontloopt. 'Vandaag geeft in ieder geval een heel goed gevoel. Maar nu ligt de focus op de volgende wedstrijd en dan kunnen we weer winnen, dat weet ik zeker. In het leven is namelijk alles mogelijk. Dus het is ook mogelijk om in de competitie te blijven. Daar geloof ik in nu we deze wedstrijd hebben gewonnen.'