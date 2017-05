Ron de Groot boekt meteen succes met NEC: 'Schokeffect is onzin'

NIJMEGEN - NEC wist zondag onder leiding van Ron de Groot en Patrick Pothuizen meteen weer eens te winnen (2-1 thuis tegen AZ). Iets wat trainer Peter Hyballa amper lukte in de weken voor zijn ontslag. Toch wil de trainer niet spreken van een Ron de Groot-effect.

'Dat is echt grote onzin. Volgens mij is het statistisch ook bewezen dat zoiets niet bestaat. Eén wedstrijd winnen zegt niet dat het een bepaald effect heeft. Je moet namelijk volgende week gewoon nog winnen in Heerenveen.'

Wel denkt De Groot dat deze overwinning voor een goed gevoel zorgt. 'Dat zie je ook wel na afloop in de kleedkamer. Het geeft een stukje vertrouwen aan de jongens. Winst doet veel, het is een bepaalde doping.'

'Ik zag het vertrouwen komen'

De trainer zag een goed vechtend NEC. 'Ik zag in de afgelopen weken al meer vertrouwen komen. Maar het gaat er wel om dat je het op zo'n matje laat zien met 13.000 mensen in je nek en een tegenstander die niet meewerkt. Het is toch kijken hoe ze daar mee omgaan.'

'We leven nog'

Dat ging vandaag goed, maar Roda JC en Sparta wonnen ook, daardoor schoof NEC niks op op de ranglijst. 'Dat is nu eenmaal zo. De laatste wedstrijden zijn er altijd verrassingen. Met ons, maar ook in de top. Je ziet dat Feyenoord verliest bij Excelsior, dat had ook niemand gezegd. Maar goed, we leven nog zoals ze dat mooi zeggen.'