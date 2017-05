Messaoud baalt: 'Maar als we zelf niet hadden gewonnen, was het al klaar'

NIJMEGEN - NEC wist voor het eerst in hele lange tijd weer eens een overwinning te boeken en dat zorgde voor een goed gevoel bij de spelers en de supporters. Maar toch overheerst er ook wat teleurstelling, want concurrenten Roda JC en Sparta wisten ook te winnen. Ali Messaoud had na afloop ook en redelijk zuur gevoel.

'Het is een lekker gevoel dat je nu drie punten pakt en dit tot een goed einde brengt. Bij Heerenveen moeten we die drie punten weer pakken. Maar natuurlijk is het ook zuur dat de concurrenten winnen. Je hebt het liefst dat Roda en Sparta verliezen.'

Maar de middenvelder is ook realistisch. 'Het was zuurder geweest als je zelf niet wint, dan was je nu sowieso klaar geweest. Nu gaan we met een goed gevoel naar Heerenveen.'

Messaoud merkte een kentering in het spel bij NEC. 'Voor de wedstrijd spraken we af voor elkaar door het vuur te gaan. En ik heb geen moment het gevoel gehad dat we deze wedstrijd gingen verliezen. We hebben nu de eerste finale van AZ gewonnen, de tweede finale, aanstaande zondag, moeten we ook winnen. Na die wedstrijd kijken we waar we staan.'

Hulp vanuit Arnhem?

NEC kan alleen boven de streep komen als Sparta niet wint en Vitesse wint van Roda JC. Toch wil Messaoud geen woorden richten tot de Arnhemmers. 'We moeten ons op onszelf focussen, zoals vandaag het geval was.'