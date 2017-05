Fraser kijkt alvast naar Europa: "niet te lief zijn"

UTRECHT - Vitesse verloor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 1-0. Dat was niet nodig volgens trainer Henk Fraser.Een sportief bedoelde actie kostte Vitesse een punt.

Fraser baalde dan ook oprecht van de nederlaag: "Tuurlijk baal ik. We spelen niet alleen beter, maar voorafgaand aan die laatste goal geven we de bal terug terwijl dat niet hoeft in mijn ogen. Er is een duel met de keeper, en de bal gaat buiten. Dan hoeven we die bal niet terug te geven. Ik zou dat nooit hebben gedaan in de laatste minuut. En de tegenstander zal dat ook niet doen. Daar zijn we naief in."

"In Nederland zijn we te netjes"

Fraser maakte zijn ploeg complimenten voor het vertoonde spel, maar wil dat zijn ploeg slimmer wordt: "als we straks in Europa spelen dan krijg je die bal ook niet terug. Tegen Portugezen en Russen krijg je hem 100% niet terug. We willen altijd overdreven sportief zijn. Dat vinden we in Nederland altijd heel belangrijk. Maar ik ben er gewoon ziek van dat we niet hebben gewonnen."

"Heel zuur dat we met 0 punten staan"

Ook Ricky van Wolfswinkel baalde ook na afloop. "We wilden echt nog voor de vijfde plaats gaan. We wilden hier echt winnen." Van Wolfswinkel zelf had graag willen scoren tegen zijn oude club. Hij kreeg daar een mooie kans voor in de tweede helft: "de topscorerstitel is ver weg, maar elk goaltje telt. Ik had die kans moeten maken. Ik wachtte tot de keeper ging liggen, maar dat duurde heel lang. Helaas schiet ik die bal tegen de keeper aan. Nu staan we met 0 punten en dat is balen."