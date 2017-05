Automobilist rijdt recht op agent af en slaat op de vlucht

HET HARDE - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag op een agent ingereden. Dat gebeurde in 't Harde, waar de automobilist staande werd gehouden.

Of de agent gewond is geraakt en hoe het nu met hem is, is nog niet duidelijk. De agenten schrijven op Twitter dat de auto recht op hen afreed en een van de agenten raakte. Daarna sloeg de automobilist op de vlucht. De agent heeft aangifte gedaan voor geweld tegen een politie-ambtenaar. De politie doet onderzoek naar het incident.