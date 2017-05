Auto's verbieden op Posbank? 'Maak er eenrichtingsverkeer van'

RHEDEN - Op minstens drie plekken in Gelderland waren zondag aanrijdingen waarbij wielrenners gewond raakten. Tussen Rheden en Velp gingen twee toerfietsers onderuit op de Posbank toen een van hen werd aangereden door een auto. De auto sloeg na de aanrijding over de kop.

Voormalig wielrenner Maarten Tjallingii uit Arnhem kent de Posbank als zijn eigen broekzak. Honderden keren ging hij tussen Velp en Rheden de bult op en af. Vorig jaar won Tjallingii in de Giro op de Posbank de blauwe bergtrui. 'Het is er zo smal en dan die bochten. Heel gevaarlijk als je niet precies weet wat je aan het doen bent', zegt de oud-renner.

'Ik heb geregeld meegemaakt dat ik vol in de ankers moest voor een auto die me eerst inhaalde.'

Op Radio Gelderland sprak Maarten Daam met Maarten Tjallingii:

Bergbeklimmer Wilco van Rooijen uit Voorst die zich voorbereidt op Alpe d'HuZes in Frankrijk, het evenement waarbij zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez wordt opgefietst voor KWF Kankerbestrijding, trainde zondag op de Posbank. 'Ik heb niets van het ongeluk meegekregen, maar het is er zo smal', reageert Van Rooijen.

Alleen nog met leenfiets?

Hij vraagt zich hardop af of afsluiten van de Posbank voor autoverkeer niet verstandig is. 'Kijk naar De Hoge Veluwe. Daar mag je alleen met die witte leenfietsen het nationale park in. Misschien moet je zoiets op de Posbank ook doen.'

Tjallingii: 'Een grove maatregel. Maar eenrichtingsverkeer waarbij je verkeer stroomlijnt en reguleert, dat vind ik een beter idee. Het is een fantastisch gebied en daar moet je ook met de auto naartoe kunnen.'

Hij erkent dat het op de Gelderse wegen steeds drukker wordt. 'Steeds meer mensen vinden wielrennen gaaf en het is een fantastische sport. Gelukkig zijn er hier, bijvoorbeeld in de Betuwe, nog genoeg plekken waar je kunt fietsen zonder dat je auto's tegenkomt.'

