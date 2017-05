Bromfietser loopt ernstig hoofdletsel op

GROESSEN - Een 50-jarige bromfietser uit Dieren heeft zaterdag ernstig hoofdletsel opgelopen bij een eenzijdig ongeval in Groessen.

De man zou tegen een wegversmalling op de Dorpstraat zijn gereden en daardoor ten val zijn gekomen.

Politie, ambulance en een traumahelikopter rukten uit voor de hulpverlening, zo meldt de politie.

Het slachtoffer was niet aanspreekbaar. Hij is met spoed per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.